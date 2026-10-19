Як зауважили в ISW, ці удари викрили дві вразливості Росії.

Що продемонстрували атаки на Санкт-Петербург

Операція Сил оборони вирізнялася як масовістю застосованих дронів, так і широким вибором цілей. Такий розмах викрив стійку вразливість російської системи протиповітряної оборони та збої в управлінні військами Росії.

Так, згідно з геолокаційними знімками, суттєвих пошкоджень зазнав дата-центр російської соціальної мережі VK під Санкт-Петербургом.

Пресслужба VK визнала атаку та запевнила у збереженні доступу до сервісів, проте опозиційне видання Meduza зафіксувало масові скарги користувачів на масштабні перебої в роботі сайту.

Удару зазнала також розташована поруч із серверами підстанція "Восточная" 330 кВ. Губернатор Олександр Дрозденко підтвердив наслідки атаки для енергосистеми, повідомивши про знеструмлення близько 20 тисяч людей.

Ще однією ціллю став Петербурзький нафтовий термінал у Ленінградській області за 856 кілометрів від кордону. Окрім того, безпілотники уразили логістичний склад маркетплейсу Ozon, спричинивши масштабну пожежу.

Геолокаційні кадри зафіксували також влучання у вантовий міст магістралі Західний швидкісний діаметр. Ця ключова артерія сполучає північні та південні райони Санкт-Петербурга на відстані приблизно 860 кілометрів від кордону.