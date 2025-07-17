Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какой была ситуация в Петербурге с беспилотниками 17 июля?

Пропагандисты рассказали, что утром 17 июля десять рейсов задерживают на вылет из-за временных ограничений в аэропорту Санкт-Петербурга. Еще несколько самолетов не могут приземлиться в воздушной гавани.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупреждал об опасности атаки БПЛА.

На вылет задерживаются 10 рейсов в Шарм-эш-Шейх, Сочи, Стамбул, Москву, Тбилиси, Калининград и Оренбург. Несколько самолетов кружат в небе и ждут разрешения на посадку.

Так, рейс Turkish Airlines из Стамбула в Петербург наматывает круги в Псковской области, а самолеты из Уфы и Душанбе летают над Новгородской областью. По меньшей мере три самолета развернулись в аэропорт вылета.

Впоследствии Дрозденко написал, что российская ПВО и РЭБ якобы отразила атаку беспилотников в Кировском районе.

Около 06:40 Росавиация сообщила, что аэропорт Пулково начал принимать и выпускать рейсы.

К слову, ночью 17 июля взрывы слышали в окрестностях Москвы. Российские власти заявляли о работе противовоздушной обороны, а также о задержании рейсов в аэропорту Внуково.