Россия атаковала Украину с помощью дронов и ракеты: сколько целей сбила ПВО

В ночь на 4 сентября Россия атаковала Украину более чем 120 ударными беспилотниками и ракетой. Силы противовоздушной обороны уничтожили подавляющее большинство целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Как отработала противовоздушная оборона?

Россия в ночь на 4 сентября совершила очередную массированную атаку на Украину. Начиная с 18:00 3 сентября, российские войска применили управляемую авиационную ракету Х-31П, а также 121 ударный беспилотник различных типов.

По данным Воздушных сил, среди запущенных дронов были "Шахед", "Гербера", беспилотники-имитаторы "Пародия", а также S8000 "Бандероль". Примерно половина ударных БПЛА была реактивной. Запуски осуществлялись с нескольких направлений, в частности из районов Миллерово, Орла, Курска, временно оккупированной части Донецкой области и Гвардейского в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 украинская ПВО смогла уничтожить 103 вражеских беспилотника. Речь идет о дронах разных типов и S8000 "Бандероль". Защитники неба работали на севере, юге, востоке и в центре Украины.

К сожалению, зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 15 локациях. Еще на шести местах было обнаружено падение сбитых российских беспилотников и их обломков.

Атака продолжается, в воздушном пространстве враждебны БПЛА. Соблюдайте правила безопасности,

– отметили в Воздушных силах.



Как отработала ПВО / Воздушные силы ВСУ

Напомним, в Софиевской Борщаговке под Киевом во время ночной атаки России зафиксировали попадание в складские помещения. На месте работают соответствующие службы и устраняют последствия удара.

Кроме того, в Броварской общине обломки вражеского БПЛА также упали на территории складских помещений, однако там обошлось без пострадавших. Пожар оперативно потушили.