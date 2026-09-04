Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як відпрацювала протиповітряна оборона?

Росія в ніч проти 4 вересня здійснила чергову масовану атаку по Україні. Починаючи з 18:00 3 вересня, російські війська застосували керовану авіаційну ракету Х-31П, а також 121 ударний безпілотник різних типів.

За даними Повітряних сил, серед запущених дронів були "Шахед", "Гербера", безпілотники-імітатори "Пародія", а також S8000 "Бандероль". Приблизно половина ударних БпЛА була реактивною. Запуски здійснювалися з кількох напрямків, зокрема з районів Міллерового, Орла, Курська, тимчасово окупованої частини Донецької області та Гвардійського в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 українська ППО змогла знищити 103 ворожі безпілотники. Йдеться про дрони різних типів та S8000 "Бандероль". Оборонці неба працювали на півночі, півдні, сході та в центрі України.

На жаль, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях. Ще на шести місцях виявили падіння збитих російських безпілотників та їхніх уламків.