Про це повідомив виконувач обов'язків Борщагівського сільського голови, секретар Борщагівської сільської ради Олександр Медвідь.

Які наслідки атаки на Софіївську Борщагівку

Місцева влада повідомила, що постраждали складські приміщення.

На місці атаки працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків.

Атаки не припиняються. Тому вкотре прошу: не ігноруйте повітряну тривогу. Бережіть себе та своїх близьких,

– закликав Медвідь.

До слова, мер Броварів Ігор Сапожко теж повідомив про падіння уламків БпЛА на території складських приміщень в межах громади. За його словами постраждалих немає, а пожежу швидко локалізували.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, що вранці на Київщині знову лунали вибухи. В ОВА повідомляли про роботу ППО по російських цілях.



