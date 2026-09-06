Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Как отработала ПВО?

С 18:00 5 сентября российские войска выпустили по территории Украины в общей сложности 108 ударных дронов типа "Шахед", в том числе реактивных, беспилотников "Гербера", дронов-имитаторов "Пародия", а также аппаратов S8000 "Бандероль". Запуски осуществлялись с нескольких направлений, в частности из российских городов Миллерово, Орела и Курска, а также с временно оккупированных территорий Донецка и крымского Гвардейского.

Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Защитники неба сбили и подавили 88 воздушных целей. Противовоздушная оборона обезвредила 82 ударных и имитационных беспилотника различных типов, а также 6 аппаратов S8000 "Бандероль".

По состоянию на 09:30 зафиксировано попадание средств поражения в 11 точках, а падение обломков сбитых целей привело к последствиям еще на 7 участках. Воздушная атака врага продолжается, в украинском небе до сих пор находятся БПЛА, поэтому граждан призывают соблюдать правила безопасности.



Как отработала ПВО в ночь на 6 сентября / Воздушные силы ВСУ

Напомним, в ночь на 6 сентября российские войска атаковали пограничную инфраструктуру Измаильского района Одесской области. Из-за удара автомобильный пункт пропуска "Орловка" временно приостанавливал работу, однако впоследствии его возобновили. В настоящее время пропуск людей и транспорта через КПП осуществляется в штатном режиме.

Вечером 5 сентября оккупанты массированно атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате ударов были повреждены жилые дома, нежилое и административное помещение, на нескольких локациях возникли пожары. По предварительным данным, пострадали шесть человек, им оказана необходимая медицинская помощь.