В Севастополе все еще "тревожно": оккупанты отчитываются о "подавлении беспилотника" и "новой атаке"

Во временно оккупированном Севастополе 16 июля – день "хлопка". Так, над городом снова заметили еще один беспилотник.

Оккупанты уже заявили, что это самая большая атака на Севастополь с начала мая. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Севастополе все еще "тревожно"

Так, губернатор Развожаев сообщил, что 16 июля над Севастополем якобы "был подавлен" еще один беспилотник.

Над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБом. Сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде,

– пригрезилось Развожаеву.

Российские власти сообщили об отбитой "атаке" на Севастополь 7 беспилотных летательных аппаратов и двух безэкипажных катеров. Пропагандисты говорят, что это самая большая атака на город с начала мая.

Напомним, что ночью 16 июля жители Севастополя пожаловались на взрывы со стороны Севастопольской бухты. Тогда Развожаев заявил о якобы "атаке" дронов в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. По его данным, были сбиты и подавлены 7 беспилотных летательных аппаратов и два безэкипажных катера. Жертв и разрушений, по информации Развожаева, нет.

В минобороны России подтвердили слова Развожаева и заявили, что два БПЛА якобы были сбиты над акваторией Черного моря, пять остановлены РЭБ, а катера уничтожены огнем по вооружению охраны водного района.

Кроме этого, росСМИ сообщали, что БПЛА в районе Балаклавы якобы могли направляться к теплоэлектростанции и зенитным установкам в Казачьей бухте.

В Крыму – огромные пробки

По состоянию на обед 16 июля в очереди на Крымский мост со стороны Тамани уже 1 200 машин. Время ожидания – около 4 часов. Автомобилисты говорят, что некоторые водители лезут без очереди.



Пробки в Крыму / фото из соцсетей

Отметим, что ночью и утром 16 июля взрывы были слышны в Севастопольской бухте, Херсонесе и Балаклаве. Наталья Гуменюк считает, что это обычные провокации захватчиков.

Кстати, морской пассажирский транспорт не совершает движения в Севастополе.