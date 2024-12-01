Так, россияне жалуются, что эти области атаковали беспилотники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Атака беспилотников по России

Губернатор Брянской области написал, что в Стародубском муниципальном округе в результате атаки беспилотника якобы полностью уничтожен жилой дом. Согласно его утверждениям, повреждениям подверглись и другие многоквартирные дома. В частности, по его словам, там повреждено остекление, балконы и фасад.

В российском телеграм-канале пишут, что Богомаз назвал атаку дронов на Брянскую область массированной. Ранее он сообщал о якобы 10 сбитых дронов. Позже он заявил о якобы уничтожении еще 8 дронов.

Ситуация в Брянской области: смотрите видео

Губернатор Калужской области заявил, что силами "пе-ве-о" в Малоярославецком районе якобы уничтожили БпЛА. По его словам, в результате падения дрона возник очаг возгорания на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки.

Там указали, что пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа.