Так, росіяни скаржаться, що ці області атакували безпілотники. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Атака безпілотників по Росії

Губернатор Брянської області написав, що у Стародубському муніципальному окрузі внаслідок атаки безпілотника начебто повністю знищено житловий будинок. Згідно з його твердженнями, пошкоджень зазнали й інші багатоквартирні будинки. Зокрема, за його словами, там пошкоджено скління, балкони і фасад.

В російському телеграм-каналі пишуть, що Богомаз назвав атаку дронів на Брянську область масованою. Раніше він повідомляв про начебто 10 збитих дронів. Пізніше він заявив про нібито знищення ще 8 дронів.

Ситуація в Брянській області: дивіться відео

Губернатор Калузької області заявив, що силами "пе-ве-о" в Малоярославецькому районі начебто знищили БпЛА. За його словами, внаслідок падіння дрона виникло вогнище загоряння на околиці одного з населених пунктів поза територією житлової забудови.

Там вказали, що постраждалих немає. На місці працюють співробітники МНС та оперативна група.