В России снова произошла атака неизвестных дронов. Известно, что беспилотники атаковали емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области.

В ночь на 28 августа российские СМИ писали о дронах в Кировской области. Стало известно, что под атакой оказалась нефтеперерабатывающая промышленность, передает 24 Канал.

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Что говорит местная власть

Губернатор области заявил, что в результате этого никто не пострадал. О последствиях для самой емкости, которую атаковал дрон, он ничего не отметил.

Телеграмм-каналы пишут, что, по предварительным данным два дрона атаковали склад с нефтепродуктами на комбинате "Вятка" в городе Котельнич.

В то же время в России не любят говорить о таких инцидентах. К слову, в последнее время они участились. Особенно часто под ударом неизвестных дронов оказываются объекты нефтеперерабатывающей промышленности.

Больше никакой информации о последствиях не предоставляют. Кроме этого, россияне также не публикуют фото или видео с места событий.

Ночью в России пылала очередная нефтебаза. На этот раз "неизвестный" беспилотник точно приземлил взрывчатку на топливный завод в Ростовской области.

Еще ночью губернатор Ростовщины Василий Голубев заявил, что регион подвергся атаке беспилотников, и что, мол, 4 из них были сбиты средствами ПВО. Еще раньше местные жители начали писать в сети о поражении комбината "Атлас".