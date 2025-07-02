Атака СБУ на склад ракет в Донецкой области оказалась сверхуспешной: СМИ показали спутниковые снимки

В ночь со 2 на 3 июля СБУ атаковала российские склады боеприпасов недалеко от города Харцызск Донецкой области. Операция оказалась сверхуспешной – все здания на объекте разрушены.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV. Медиа проанализировало спутниковый снимок от 11 июля.

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Какие последствия атаки на Харцызск?

Сверхмощные взрывы прогремели ночью вблизи Харцызска, расположенного в 13 километрах от Макеевки и оккупированного с 2014 года. "Гриб" из пламени фиксировали на видео далеко от эпицентра.

Интересно, что пораженное место на картах проекта OpenStreetMap обозначалось как "заброшенное промышленное хранилище взрывчатых веществ". Однако его охраняла сверхсовременная российская система ПВО "Тор".

Спутниковый снимок склада вблизи Харцызска от 11 июля / Фото NV

Впоследствии поражение объекта подтвердили в СБУ. Учитывая спутниковый снимок, NV называет атаку "сверхуспешной".

Объект, где хранили вражеские боеприпасы, уничтожен полностью, все здания разрушены, на снимках можно увидеть только пепелище,

– говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 11 июля подразделения ССО и СБУ, взаимодействуя с другими составляющими Сил обороны, поразили Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова в российской Туле. Предприятие специализируется на изготовлении ракет к зенитным ракетным и зенитным ракетно-пушечным комплексам оккупантов.