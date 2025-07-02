Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NV. Медіа проаналізувало супутниковий знімок від 11 липня.

Дивіться також Сили оборони уразили в Росії авіазавод і підприємство з виготовлення ракет для ППО

Які наслідки атаки на Харцизьк?

Надпотужні вибухи пролунали вночі поблизу Харцизька, що розташований за 13 кілометрів від Макіївки та окупований з 2014 року. "Гриб" із полум'я фіксували на відео далеко від епіцентру.

Цікаво, що уражене місце на мапах проєкту OpenStreetMap позначалося як "покинуте промислове сховище вибухових речовин". Однак його охороняла надсучасна російська система ППО "Тор".

Супутниковий знімок складу поблизу Харцизька від 11 липня / Фото NV

Згодом ураження об'єкта підтвердили в СБУ. Зважаючи на супутниковий знімок, NV називає атаку "надуспішною".

Об'єкт, де зберігали ворожі боєприпаси, знищений повністю, усі будівлі зруйновано, на знімках можна побачити лише попелище,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 11 липня підрозділи ССО та СБУ, взаємодіючи з іншими складовими Сил оборони, уразили Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова в російській Тулі. Підприємство спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних і зенітних ракетно-гарматних комплексів окупантів.