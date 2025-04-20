Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Пострадавшие харьковчане до сих пор находятся в больницах

Во время атаки двумя "Искандерами" по жилому сектору Харькова 18 апреля пострадали 120 человек, 9 из них – это дети. Жители получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

Как рассказал Синегубов в эфире телемарафона, еще 17 человек находятся в больницах. Среди них трое детей в состоянии средней тяжести: 12-летний парень, 15-летняя девушка и 5-летний мальчик.

Также глава ОВА добавил, что 19 апреля россияне запустили 16 КАБов по Купянскому району. Кроме этого оккупанты нанесли ракетный удар по Изюмскому району. В результате этих обстрелов накануне "пасхального перемирия" разрушены четыре частных дома.

Сейчас правоохранители в Харьковской области работают в усиленном режиме во всех громадах. Особенно охраняется общественный порядок вблизи культовых сооружений и в местах массового скопления людей.

Напомним, в результате атаки в пятницу погиб один человек. Его тело нашли в разрушенной квартире. Пенсионер не успел проснуться, когда Россия запустила по Харькову ракеты. Жена увидела его уже мертвым. Сама же она чудом не пострадала. В тот день в целом было повреждено 50 домов и более 30 автомобилей.