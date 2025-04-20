Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Постраждалі харків'яни досі перебувають в лікарнях

Під час атаки двома "Іскандерами" по житловому сектору Харкова 18 квітня постраждали 120 людей, 9 з них – це діти. Жителі отримали різноманітні травми та були доставлені до медичних закладів.

Як розповів Синєгубов в ефірі телемарафону, ще 17 людей перебувають в лікарнях. Серед них троє дітей у стані середньої тяжкості: 12-річний хлопець, 15-річна дівчина і 5-річний хлопчик.

Також очільник ОВА додав, що 19 квітня росіяни запустили 16 КАБів по Куп’янському району. Окрім цього окупанти завдали ракетного удару по Ізюмському району. Внаслідок цих обстрілів напередодні "великоднього перемир'я" зруйновані чотири приватні будинки.

Наразі правоохоронці на Харківщині працюють у посиленому режимі в усіх громадах. Особливо охороняється публічний порядок поблизу культових споруд та в місцях масового скупчення людей.

Нагадаємо, внаслідок атаки в п'ятницю загинув один чоловік. Його тіло знайшли в зруйнованій квартирі. Пенсіонер не встиг прокинутися, коли Росія запустила по Харкову ракети. Дружина побачила його вже мертвим. Сама ж вона дивом не постраждала. Того дня загалом було пошкоджено 50 будинків та понад 30 автівок.