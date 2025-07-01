Спасение, несмотря ни на что: спасатели закрывали собой женщину во время атаки – трогательное видео

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. В ночь на 26 июля россияне в очередной раз атаковали Харьков.

Там спасатели пытались спасти женщину ценой собственной жизни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Что известно об атаке на Харьков?

Ночью 26 июля в течение трех часов российские террористы наносили массированные удары управляемыми авиабомбами, ракетами и беспилотниками по Харькову и области. В ГСЧС показали видео, на котором спасатели вместе с мирными жителями прячутся в укрытие от российской атаки и пытаются больше всего спасти людей.

Спасатели прикрывают собой женщину во время российской атаки: видео ГСЧС Харьковщины

Отметим, что в результате обстрела произошли масштабные пожары на территории предприятия. Кроме того, взрывной волной повреждены многоэтажные жилые дома и другие здания. Когда к месту происшествия прибыли подразделения ГСЧС и начали тушить пожар, враг атаковал снова.

Ранения получили по меньшей мере 6 человек, среди них 4 сотрудника ГСЧС. Также повреждено остекление 3 пожарно-спасательных автомобилей.

Несмотря на повторные обстрелы, ГСЧС провели спасательные мероприятия, вывели людей и перевели в укрытие. Всего удалось спасти 6 человек, из них 2 детей. К ликвидации последствий атаки пришлось привлечь более 70 спасателей и 18 единиц техники ГСЧС.