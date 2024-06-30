У младенца, получившего ранения в результате российского удара, не тяжелые травмы. Предварительные данные в комментарии Общественному рассказал начальник Центра экстренной медпомощи региона Виктор Забашта.
Смотрите также На месте удара в Харькове ищут еще 9 человек, – Синегубов
Что известно о мальчике раненого в результате удара по Харькову
По его словам, ребенка госпитализировали в больницу, чтобы тщательно осмотреть. Как свидетельствуют данные областной прокуратуры, это мальчик.
Ребенок вместе с мамой был в машине, за территорией, куда попала авиабомба. Взрывная волна повредила авто, раскрылись двери, в результате чего ребенок получил многочисленные ушибы,
– рассказал он.
В то же время как говорит Забашта, среди других раненых есть тяжелые, но, преимущественно, они в среднем состоянии.
В каком состоянии пострадавшие в Харькове
- Днем враг атаковал КАБом почти центр города. К сожалению, в результате авиаудара погиб один человек, и 10 человек получили ранения. Среди пострадавших – вышеупомянутый 8-месячный ребенок.
- Погибший – работник "Новой почты". В результате авиаудара также вспыхнули машины. Также пострадали десятки автомобилей в автопарке.
- Кроме того, в месте удара могло быть еще по меньшей мере 9 человек. Сейчас продолжается разбор завалов и поиск пропавших. Предварительно, пожар в Харькове уже охватил около 200 квадратных метров.