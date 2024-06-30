У младенца, получившего ранения в результате российского удара, не тяжелые травмы. Предварительные данные в комментарии Общественному рассказал начальник Центра экстренной медпомощи региона Виктор Забашта.

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Что известно о мальчике раненого в результате удара по Харькову

По его словам, ребенка госпитализировали в больницу, чтобы тщательно осмотреть. Как свидетельствуют данные областной прокуратуры, это мальчик.

Ребенок вместе с мамой был в машине, за территорией, куда попала авиабомба. Взрывная волна повредила авто, раскрылись двери, в результате чего ребенок получил многочисленные ушибы,

– рассказал он.

В то же время как говорит Забашта, среди других раненых есть тяжелые, но, преимущественно, они в среднем состоянии.

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В каком состоянии пострадавшие в Харькове