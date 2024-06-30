У немовляти, яке дістало поранень внаслідок російського удару, не тяжкі травми. Попередні дані у коментарі Суспільному розповів начальник Центру екстреної меддопомоги регіону Віктор Забашта.

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Що відомо про хлопчика пораненого внаслідок удару по Харкові

За його словами, дитину госпіталізували до лікарні, аби ретельніше оглянути. Як свідчать дані обласної прокуратури, це хлопчик.

Дитина разом із мамою була в автівці, за територією, куди влучила авіабомба. Вибухова хвиля пошкодила авто, розкрилися двері, внаслідок чого дитина дістала численні забої,

– розповів він.

Водночас як каже Забашта, серед інших поранених є тяжкі, але, переважно, вони у середньому стані.

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У якому стані постраждалі у Харкові