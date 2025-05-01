"Шахеды" против обычных троллейбусов: Зеленский отреагировал на ночной удар России по Харькову

В ночь на 30 мая Россия массированно атаковала Харьков дронами. Оккупанты ударили "Шахедами" по троллейбусному депо и повредили многоквартирные дома. Президент отреагировал.

Так, Владимир Зеленский заявил, что это типичный российский удар по обычной жизни людей. Об этом сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Массированная атака на Харьковщину: есть много пострадавших, среди них – дети 14 и 16 лет

Зеленский об атаке России на Харьков 30 мая

Украинский лидер подчеркнул: российские "Шахеды" против обычных троллейбусов.

Это был удар по Харькову – не менее 8 "Шахедов" разбили троллейбусное депо и повредили еще и обычные многоквартирные дома рядом. Типичный российский удар по обычной жизни людей,

– подчеркнул Зеленский.

Всего за эту ночь россияне применили 90 ударных беспилотников и 2 баллистические ракеты. Президент констатировал: каждые сутки такие удары. Абсолютное большинство – по гражданской инфраструктуре и не имеют военного смысла.

Владимир Зеленский отметил, что российская стратегия – просто в том, чтобы разрушать жизни. Страна-агрессор не откажется от этой стратегии без достаточного давления на нее.

Украинский лидер отметил, что даже разговоры о паузах в давлении или ослабление в санкциях в Москве воспринимают как политический выигрыш и побуждают к дальнейшим ударам и игнорированию дипломатии.

Стоит быть решительными и сильными всем в мире – Соединенным Штатам, Европе и каждому, кто хочет мира. Не торговаться с агрессором, а заставлять его остановить убийства и восстановить безопасность,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также показал ужасные кадры последствий российской атаки.

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Последствия атаки "Шахедами" на Харьков: смотрите видео