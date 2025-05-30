Так, Володимир Зеленський заявив, що це типовий російський удар по звичайному життю людей. Про це повідомляє 24 Канал.

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Зеленський про атаку Росії на Харків 30 травня

Український лідер наголосив: російські "Шахеди" проти звичайних тролейбусів.

Це був удар по Харкову – щонайменше 8 "Шахедів" розбили тролейбусне депо та пошкодили ще й звичайні багатоквартирні будинки поряд. Типовий російський удар по звичайному життю людей,

– підкреслив Зеленський.

Загалом за цю ніч росіяни застосували 90 ударних безпілотників і 2 балістичні ракети. Президент констатував: щодоби такі удари. Абсолютна більшість – по цивільній інфраструктурі й не мають воєнного сенсу.

Володимир Зеленський наголосив, що російська стратегія – просто в тому, щоб руйнувати життя. Країна-агресорка не відмовиться від цієї стратегії без достатнього тиску на неї.

Український лідер зауважив, що навіть розмови про паузи в тиску чи послаблення в санкціях у Москві сприймають як політичний виграш і спонукають до подальших ударів та ігнорування дипломатії.

Варто бути рішучими й сильними всім у світі – Сполученим Штатам, Європі та кожному, хто хоче миру. Не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства та відновити безпеку,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський також показав жахливі кадри наслідків російської атаки.

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