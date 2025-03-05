О вражеских атаках 24 Каналу рассказала корреспондент Анна Черненко, отметив, что во всех случаях враг целится именно в гражданскую инфраструктуру и машины. В результате атак есть и раненые, и погибшие.

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Что известно о пострадавших

Вчера, 4 марта, российский беспилотник нанес удар по Немышлянскому району Харькова. В результате атаки оккупанты повредили гражданское предприятие, склады, машины работников и два троллейбуса.

Для обстрела враг использовал беспилотник "Герань-2". Именно такими дронами в последние ночи и вечерами враг осуществляет атаки на город.

Корреспондентка также отметила, что оккупанты обстреляли КАБами частный сектор в населенном пункте Казачья Лопань, который расположен достаточно близко к линии фронта.

Авиационный снаряд упал во двор. Был ранен мужчина, возрастом 41 год, ему помогли на месте. В населенном пункте Цуповка после обстрела, который был еще 24 февраля, продолжают искать тело мужчины,

– сказала Черненко.

Известно, что этот человек вместе с семьей вернулись в родное село за несколько до трагического обстрела. Сначала люди жили под российской оккупацией, потом выехали в безопасное место и сейчас решились вернуться домой.

Корреспондентка добавила, что россияне активно бьют КАБами также по Дергачевщине и Золочевщине. На Купянщине враг применяет FPV-дроны и РСЗО.

По Харькову, 3 марта оккупанты обстреляли город, в результате чего погиб старший лейтенант полиции Денис Котляр. Он направлялся в Донецкую область в машине, которую враг обстрелял дронами. Сегодня, 5 марта, состоялись похороны мужчины.

Напомним, что в ночь на 3 марта оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". В результате удара были повреждены вольеры, погибли животные, а именно козы, в "Фельдман экопарк".