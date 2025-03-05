Про ворожі атаки 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зауваживши, що у всіх випадках ворог цілиться саме в цивільну інфраструктуру та автівки. Внаслідок атак є і поранені, і загиблі.

Дивіться також Все стало значно складніше, – у ГУР про те, як змінилися удари з боку Росії

Що відомо про постраждалих

Вчора, 4 березня, російський безпілотник завдав удару по Немишлянському району Харкова. В результаті атаки окупанти пошкодили цивільне підприємство, склади, автівки працівників та два тролейбуси.

Для обстрілу ворог використав безпілотник "Герань-2". Саме такими дронами останніми ночами та вечорами ворог здійснює атаки на місто.

Кореспондентка також зауважила, що окупанти обстріляли КАБами приватний сектор у населеному пункті Козача Лопань, який розташований досить близько до лінії фронту.

Авіаційний снаряд впав у двір. Був поранений чоловік, віком 41 рік, йому допомогли на місці. В населеному пункті Цупівка після обстрілу, який був ще 24 лютого, продовжують шукати тіло чоловіка,

– сказала Черненко.

Відомо, що цей чоловік разом з родиною повернулись у рідне село за кілька до трагічного обстрілу. Спершу люди жили під російською окупацією, потім виїхали у безпечне місце та зараз наважились повернутись додому.

Кореспондентка додала, що росіяни активно б'ють КАБами також по Дергачівщині та Золочівщині. На Куп'янщині ворог застосовує FPV-дрони та РСЗВ.

Щодо Харкова, 3 березня окупанти обстріляли місто, внаслідок чого загинув старший лейтенант поліції Денис Котляр. Він прямував в Донецьку область в автівці, яку ворог обстріляв дронами. Сьогодні, 5 березня, відбувся похорон чоловіка.

Нагадаймо, що у ніч на 3 березня окупанти атакували Харків "Шахедами". Внаслідок удару було пошкоджено вольєри, загинули тварини, а саме кози, в "Фельдман екопарк".