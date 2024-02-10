Атака Харькова "Шахедами": один человек погиб, еще один получил серьезные ожоги

Поздно вечером 9 февраля российские военные атаковали "Шахедами" Харьков. Известно о жертве и пострадавшем в результате удара дронами-камикадзе по одному из районов города.

Подробнее о ситуации в Харькове сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков. Он ближе к 2 ночи 10 февраля сообщил о жертве атаки “Шахедами” по областному центру.

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Что известно о жертвах и пострадавших в результате атаки

Обнаружено тело одного погибшего человека,

– написал он в 02:01.

Перед этим, в 01:35 Фильчаков отмечал, что в результате атаки "Шахедами" удалось спасти 4 человека, еще 50 эвакуированы.

Он отметил, что ранения получил один человек. У него 40% ожогов, и он в больнице.

Все еще продолжаются поисково-спасательные работы. Поэтому, количество пострадавших может увеличиваться.

Россияне ударили по Харькову "Шахедами": что известно

Около 23:00 городской голова Игорь Терехов рассказал первые детали атаки "Шахедами". Он отметил, что в городе прогремела серия взрывов.

Харьков под вражескими ударами. В городе серия взрывов. Под ударом гражданская инфраструктура,

– отметил Терехов.