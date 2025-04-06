Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.
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В Хмельницкой области есть пострадавшая в результате ракетной атаки 6 апреля
Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области Силы ПВО уничтожили 1 российскую ракету.
К сожалению, в результате атаки местная жительница получила травмы, – обломками стекла ей порезало ногу. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшей,
– отметил председатель ОВА.
Тюрин также рассказал, что повреждено помещение жилого дома, летней кухни, 2 подсобных помещения и 3 автомобиля.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
В Киеве есть жертва в результате атаки России
- Заметим, утром 6 апреля россияне нанесли ракетные удары по Киеву. Террористы убили по меньшей мере 1 человека.
- Также есть пострадавшие. По состоянию на 10:35 известно о 3 пострадавших. Они получили осколочные ранения.
- Все – мужчины разного возраста. В больницу госпитализировали 2 раненых, третий пострадавший получил помощь на месте.