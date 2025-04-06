Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
Дивіться також Росія атакувала Миколаїв "Шахедами": спалахнули пожежі, постраждали 4 людини
На Хмельниччині є постраждала внаслідок ракетної атаки 6 квітня
Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області Сили ППО знищили 1 російську ракету.
На жаль, внаслідок атаки місцева жителька отримала травми, — уламками скла їй порізало ногу. Бажаю швидкого одужання потерпілій,
– зазначив голова ОВА.
Тюрін також розповів, що пошкоджене приміщення житлового будинку, літньої кухні, 2 підсобних приміщення і 3 автомобілі.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
У Києві є жертва внаслідок атаки Росії
- Зауважимо, вранці 6 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Києву. Терористи вбили щонайменше 1 людину.
- Також є постраждалі. Станом на 10:35 відомо про 3 потерпілих. Вони зазнали осколкових поранень.
- Усі – чоловіки різного віку. До лікарні госпіталізували 2 поранених, третій постраждалий отримав допомогу на місці.