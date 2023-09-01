Блогер и активист Сергей Стерненко обратил внимание на одну интересную особенность. Он рассказал, что не так из Ил-76, который получил повреждения в результате атаки дронами.

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Обратим внимание на двигатели

Собственно, активист предлагает посмотреть на то, что у одного из Ил-76 во время удара были горячие двигатели. По его словам, это видно очень хорошо, ведь на изображении они гораздо ярче. Он предложил посмотреть на кадр с другим самолетом, где видно, что двигатели абсолютно темные.

Соответственно, этот самолет либо только летал, либо как раз должен был взлететь. Надеюсь, на борту были пилоты. А судя по вторичной детонации, которую сняли на другие видео, по меньшей мере на одном борту должно было быть вооружение,

– добавил Стерненко.



Двигатели на Ил-76 были горячими во время атаки / ГУР



А вот на этом Ил-76 двигатели были холодными / ГУР

Он напомнил, что Ил-76 в России часто используют, чтобы транспортировать ракеты, беспилотники, а также другую военную технику.

Аэродром с Ил-76 атаковали с территории России

Это подчеркнул глава ГУР МО Кирилл Буданов. Он добавил, что беспилотники целенаправленно били по верхней части воздушных судов. Там расположены топливные баки, а также критический участок лонжерона крыла.

Мы работаем с территории России,

– заявил Буданов.

Правда, он не уточнил, нанесли ли удар бойцы ГУР МО, или российские партизаны. Глава украинской разведки также отказался сказать, какими беспилотниками атаковали аэродром и сколько их было.

Оценивая повреждения Ил-76, он добавил, что "два были уничтожены и два получили серьезные повреждения".

Заметим, что издание The Drive получило снимок экрана с инфракрасной камеры одного из дронов. Его предоставили источники в ГУР. На кадре можно увидеть результат одного из попаданий. В результате его повреждения получили два Ил-76. Журналисты предположили, что еще два самолета уничтожены целиком и полностью из-за топлива, находящегося на борту.