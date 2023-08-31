Все версии события, которые выдвигают оккупанты, являются для них плохими. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Денис Попович, отметив, что эта ситуация показывает подлинный уровень российской противовоздушной обороны.

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Первая версия – "удар со стороны НАТО"

Даже если предположить, что дроны летели из тех государств, которые расположены вблизи города Псков, например, Эстонии или Латвии, которые являются членами Альянса, тогда возникает вопрос, почему не было ответа России на такую "агрессию".

Если даже в страшном сне предположить, что ракеты летели от стран-членов НАТО, тогда возникает вопрос, где баллистические ракеты, которые в ответ должны были ударить по странам НАТО, нанести им сокрушительный удар, выбить натовские войска от границ с Россией?

– сказал Денис Попович.

Такой ответ России должен был наконец продемонстрировать так называемое "превосходство" российского оружия над западным, но всего этого нет.

Какие еще красные линии нужно рисовать? Где реакция? Версия об ударе с НАТО действительно плохая,

– подчеркнул Попов.

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Вторая версия – "удар со стороны Украины"

Такую версию Денис Попов назвал еще хуже для россиян, ведь тогда придется признать, что российская ПВО не способна отразить нападения, не только от стран НАТО, но даже с территории Украины. К тому же готовности отражать удары с воздуха над Псковом вообще не было.

Это тоже очень плохо, поскольку их ПВО не готово прикрывать территории от воздушных ударов. А над Псковом я вообще не видел ни одного намека на ПВО, поскольку эти дроны сбивались с помощью стрелкового оружия,

– заметил военный эксперт.

Третья версия – запуск с территории России

Возможно, в ударах дронами виновата не Украина и не НАТО. Но тогда нужно согласиться с фактом существования партизанских группировок или подразделений, которые могут наносить удары с территории России по своим же стратегическим аэродромам.

Где тогда их контрразведка, где спецслужбы? Куда ни посмотришь, какую версию не придумаешь, для россиян все очень плохо,

– подытожил Денис Попов.

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