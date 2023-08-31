Всі версії події, які висувають окупанти, є для них поганими. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Денис Попович, зазначивши, що ця ситуація показує справжній рівень російської протиповітряної оборони.

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Перша версія – "удар з боку НАТО"

Навіть, якщо припустити, що дрони летіли з тих держав, які розташовані поблизу міста Псков, наприклад, Естонії чи Латвії, які є членами Альянсу, тоді виникає запитання, чому не було відповіді Росії на таку "агресію".

Якщо навіть у страшному сні припустити, що ракети летіли від країн-членів НАТО, тоді виникає питання, де балістичні ракети, які у відповідь мали вдарити по країнах НАТО, завдати їм нищівного удару, вибити натівські війська від кордонів з Росією?,

– сказав Денис Попович.

Така відповідь Росії мала б нарешті продемонструвати так звану "перевагу" російської зброї над західною, але всього цього немає.

"Які ще червоні лінії треба малювати? Де реакція? Версія про удар з НАТО справді погана", – підкреслив Попов.

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Друга версія – "удар з боку України"

Таку версію Денис Попов назвав ще гіршою для росіян, адже тоді доведеться визнати, що російська ППО не здатна відбити напади, не те щоб від країн НАТО, а й навіть з території України. До того ж готовності відбивати напади з повітря над Псковом взагалі не було.

Це теж дуже погано, оскільки їхня ППО не готова прикривати території від повітряних ударів. А над Псковом я взагалі не бачив жодного натяку на ППО, оскільки ці дрони збивалися за допомогою стрілецької зброї,

– зауважив військовий експерт.

Третя версія – запуск з території Росії

Можливо, в ударах дронами винна не Україна, і не НАТО. Але тоді треба погодитись з фактом існування партизанських угруповань чи підрозділів, які можуть завдавати ударів з території Росії по своїх же стратегічних аеродромах.

Де тоді їхня контррозвідка, де спецслужби? Куди не подивишся, яку версію не придумаєш, для росіян все дуже погано,

– підсумував Денис Попов.

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