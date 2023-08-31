Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що російським пропагандистам складно адекватно реагувати на атаки дронами по Росії. Вони починають кидатися на все підряд і навіть звинувачувати в ударі країни НАТО, як це було під час появи невідомих безпілотників в ніч на 30 серпня.
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Не можуть визнати власну безпорадність
Як наголосив Рейтерович, пропагандисти звинувачують в підготовці удару НАТО з трьох причин. Насамперед вони не хочуть визнавати власну безпорадність перед Україною, яку вони безпідставно вважають "слабкою".
Також окупанти ще раз намагаються усіх переконати, що буцімто воюють з НАТО. А ще – підіймають ставки, щоб поступово вмикати свій шантаж.
Кричали про країни Балтії лише пропагандисти. Поки не чув таких заяв з боку російських можновладців. Там тільки було сказано, що атака була за сприяння західних країн. Але, може, там ще не прокинувся Мєдвєдєв і не написав черговий пост,
– зауважив Рейтерович.
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Дрони в Росії: коротко
- Різні незрозумілі безпілотники регулярно залітають на територію Росії. Тамтешнє ППО не завжди з ними справляється.
- Так, в ніч на 30 серпня невідомі безпілотники прилетіли на аеродром у Пскові. Там вони пошкодили щонайменше 4 вантажні літаки Іл-76.
- А зранку 31 серпня в Москві знову перекривали тамтешні аеропорти. Окупанти в черговий раз заявили про атаку безпілотника. Там запровадили план "Кавьор". Його вводять кожного разу, коли в Москві фіксують невідомі безпілотники.