Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що російським пропагандистам складно адекватно реагувати на атаки дронами по Росії. Вони починають кидатися на все підряд і навіть звинувачувати в ударі країни НАТО, як це було під час появи невідомих безпілотників в ніч на 30 серпня.

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Не можуть визнати власну безпорадність

Як наголосив Рейтерович, пропагандисти звинувачують в підготовці удару НАТО з трьох причин. Насамперед вони не хочуть визнавати власну безпорадність перед Україною, яку вони безпідставно вважають "слабкою".

Також окупанти ще раз намагаються усіх переконати, що буцімто воюють з НАТО. А ще – підіймають ставки, щоб поступово вмикати свій шантаж.

Кричали про країни Балтії лише пропагандисти. Поки не чув таких заяв з боку російських можновладців. Там тільки було сказано, що атака була за сприяння західних країн. Але, може, там ще не прокинувся Мєдвєдєв і не написав черговий пост,

– зауважив Рейтерович.

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Дрони в Росії: коротко