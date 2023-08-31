Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что российским пропагандистам сложно адекватно реагировать на атаки дронами по России. Они начинают кидаться на все подряд и даже винить в ударе страны НАТО, как это было при появлении неизвестных беспилотников в ночь на 30 августа.

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Не могут признать собственную беспомощность

Как отметил Рейтерович, пропагандисты обвиняют в подготовке ударов НАТО из трех причин. В первую очередь, они не хотят признавать собственную беспомощность перед Украиной, которую они безосновательно считают "слабой".

Также оккупанты еще раз пытаются всех убедить, что воюют с НАТО. А еще – поднимают ставки, чтобы постепенно включать свой шантаж.

Кричали о странах Балтии только пропагандисты. Пока не слышал таких заявлений со стороны российских чиновников. Там только было сказано, что атака была при содействии западных стран. Но, может, там еще не проснулся Медведев и не написал очередной пост,

– заметил Рейтерович.

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Дроны в России: коротко