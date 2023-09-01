Блогер і активіст Сергій Стерненко звернув увагу на одну цікаву особливість. Він розповів, що не так з Іл-76, який зазнав пошкоджень внаслідок атаки дронами.

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Звернімо увагу на двигуни

Власне, активіст пропонує глянути на те, що в одного з Іл-76 під час удару були гарячі двигуни. За його словами, це видно дуже добре, адже на зображенні вони значно яскравіші. Він запропонував подивитися на кадр з іншим літаком, на якому видно, що двигуни абсолютно темні.

Відповідно, цей літак або щойно літав, або якраз мав злетіти. Сподіваюсь, на борту були пілоти. А судячи зі вторинної детонації, яку зняли на інші відео, на щонайменше одному борту мало бути озброєння,

– додав Стерненко.



Двигуни на Іл-76 були гарячими під час атаки / ГУР



А ось на цьому Іл-76 двигуни були холодними / ГУР

Він нагадав, що Іл-76 у Росії часто використовують, щоб транспортувати ракети, безпілотники, а також іншу військову техніку.

Аеродром з Іл-76 атакували з території Росії

На цьому наголосив глава ГУР МО Кирило Буданов. Він додав, що безпілотники цілеспрямовано били по верхній частині повітряних суден. Саме там розташовані паливні баки, а також критична ділянка лонжерона крила.

Ми працюємо з території Росії,

– заявив Буданов.

Правда, він не уточнив, чи удар завдали бійці ГУР МО, чи російські партизани. Глава української розвідки також відмовився сказати, якими безпілотниками атакували аеродром та скільки їх було.

Оцінюючи пошкодження Іл-76, він додав, що "два були знищені та два зазнали серйозних пошкоджень".

Зауважимо, що видання The Drive отримало знімок екрана з інфрачервоної камери одного з дронів. Його надали джерела в ГУР. На кадрі можна побачити результат одного з влучань. Внаслідок нього пошкоджень зазнали два Іл-76. Журналісти припустили, що ще два літаки знищені цілком і повністю через паливо, яке було на борту.