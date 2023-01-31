По имеющейся информации, служба безопасности Израиля в понедельник начала подготовку к ответному удару со стороны Ирана на взрывы, произошедшие накануне. Его следует ожидать после серии атак на протяжении последних нескольких дней. В них Тегеран винит Израиль.
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Так, общественный вещатель Kan сообщил 30 января, что представители службы безопасности Израиля проводили обсуждение в течение дня. Во время них пытались предсказать, когда и как Иран ответит за несколько ударов по конвоям, которые, как сообщалось, перевозили оружие и боеприпасы для ополченцев в Сирии. Их собственно и поддерживает Тегеран.
По имеющейся информации, авиаудары произошли после атаки беспилотниками ключевого оборонного объекта в городе Исфахан. Известно, что он пострадал в результате субботнего удара. И что именно на его территории Иран занимался производством своих дронов-камикадзе Shahed-136.
Заметим, что многие приписывают именно Израилю эту серию атак. Но в самой стране решили это не комментировать.
Готовятся к возможным терактам
Израиль готовится основательно. В нем предполагают не только возможную атаку на страну. Служба безопасности готова к тому, что нападение будет совершено на израильских туристов, официальных лиц и посольства за пределами государства. Об этом сообщил тот же Kan, но без ссылки на источники, так что это лишь одно из предположений.
В то же время, такой сценарий нельзя отвергать. В прошлом году именно так и произошло после убийства старшего офицера Корпуса стражей Исламской революции. Итак, Израиль опубликовал предупреждение о путешествиях, призывая своих граждан избегать поездок в Турцию.
Иран таки пригрозил Израилю
Известно, что в понедельник Иран таки пригрозил, что отомстит Израилю за атаки в Исфахане. Иерусалим предупредили, чтобы он "не играл с огнем".
Неназванный иранский чиновник сказал Al Jazeera, что, похоже, за атакой стоит Израиль. В то же время он уверял, что она была неудачной. Кроме того, он пригрозил, что Тегеран однозначно отомстит.
Израиль хорошо знает, что получит ответ, как это было в прошлом. Играющие с огнем первыми обжигаются, если решат начать региональную войну,
– подчеркнул он.
Кратко об атаках Ирана
- Известно, что беспилотники атаковали оборонный комплекс Ирана в ночь на 29 января. Официальные лица в стране заявили, что якобы удалось предотвратить попытку атаки трех небольших дронов на фабрику боеприпасов в городе Исфахан.
- Но это еще не всё. В ту ночь взрывы прогремели и в других городах страны. Что касается Исфахана, то там атаковали один из центров производства боеприпасов. Кроме того, масштабный пожар вспыхнул на заводе по переработке нефти. Произошло это в промышленном районе Салими, расположенном в городе Азаршахр.
- Взрывы были также в городе Хой на северо-западе Ирана. Также поступила информация о взрывах на военных базах в Хамадане и Карадже.
- В ОП впоследствии отреагировали на это. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что "Украина предупреждала Тегеран".