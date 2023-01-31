За наявною інформацією, служба безпеки Ізраїлю у понеділок почала підготовку до удару у відповідь з боку Ірану на вибухи, які сталися напередодні. На нього варто очікувати після серії атак упродовж останніх кількох днів. У них Тегеран звинувачує Ізраїль.

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Так, суспільний мовник Kan повідомив 30 січня, що представники служби безпеки Ізраїлю проводили обговорення упродовж дня. Під час них намагалися передбачити, коли та як Іран відповість за кілька ударів по конвоях, які, як повідомлялося, перевозили зброю та боєприпаси для ополченців у Сирії. Їх, власне, і підтримує Тегеран.

За наявною інформацією, авіаудари сталися після атаки безпілотниками ключового оборонного об'єкта у місті Ісфахан. Відомо, що він постраждав внаслідок суботнього удару. І що саме на його території Іран займався виробництвом своїх дронів-камікадзе Shahed-136.

Зауважимо, що багато хто приписує саме Ізраїлю цю серію атак. Але в самій країні вирішили це ніяк не коментувати.

Готуються до можливих терактів

Ізраїль готується ґрунтовно. В ньому передбачають не лише можливу атаку на країну. Служба безпеки готова до того, що напад здійснять на ізраїльських туристів, офіційних осіб і посольства за межами держави. Про це повідомив той же Kan, але без посилання на джерела, тож це лише одне з припущень.

Водночас такий сценарій не можна відкидати. Торік саме так і сталося після вбивства старшого офіцера Корпусу вартових Ісламської революції. Тож Ізраїль опублікував попередження щодо подорожей, закликаючи своїх громадян уникати мандрівок до Туреччини.

Іран таки погрозив Ізраїлю

Відомо, що у понеділок Іран таки погрозив, що помститься Ізраїлю за атаки в Ісфахані. Єрусалим попередили, щоб він "не грався з вогнем".

Неназваний іранський чиновник сказав Al Jazeera, що, схоже, за атакою стоїть Ізраїль. Водночас він запевняв, що вона була невдалою. Крім того, він погрозив, що Тегеран однозначно помститься.

Ізраїль дуже добре знає, що отримає відповідь, як це було в минулому. Ті, хто грається з вогнем, першими обпалюються, якщо вирішать розпочати регіональну війну,

– наголосив він.

Коротко про атаки Ірану