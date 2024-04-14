Кадрами поделился как местный осинтер, так и другие издания. На фотографиях можно увидеть обломки ракет, которые летели на Израиль во время массированной атаки и могли нанести еще больший вред.

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Запускали сотни воздушных целей

По данным военных аналитиков, иранская волна из 120 современных баллистических ракет была не только символической. Это была серьезная попытка преодолеть противовоздушную оборону Израиля.

В то же время пишут, что провал атаки Тегерана будет иметь значительное психологическое влияние на значение ракетного сдерживания страны. А все потому, что ранее его лидеры разбрасывались угрозами, что их запасы "сравняют с землей Тель-Авив и Хайфу".

Обломки сбитых иранских ракет в Израиле / Фото OSINTtechnical, R Digital

СМИ отмечают, что бытует мнение о том, что удар – выверенный ответ на бомбардировку Израилем сирийского консульства Ирана. По его результатам погибли семь офицеров. Но пишут, что это вряд ли тянет на серьезную причину осуществлять такой ответный удар.

Говорят, что соответствующий вывод следует из постепенного наращивания атаки. Во время нее запустили также 170 дронов-камикадзе, в основном "Шахеды", которыми россияне активно бьют по Украине.

Как говорит Фабиан Гинц, эксперт по иранским ракетам, эта атака "абсолютно не символический удар". Это была крупнейшая в истории комбинированная атака дронов с баллистическими ракетами на Ближнем Востоке.

Это была очевидная попытка подавить противоракетную и противовоздушную оборону Израиля. Если вы посмотрите на использованные цифры, то это был очень мощный удар, поскольку нужно очень хорошо поискать, чтобы найти другой, где было бы запущено более 100 баллистических ракет за очень короткий промежуток времени,

– сказал аналитик аналитического центра IISS.

Атака похожа на те, которые осуществляет Россия