Армия обороны Израиля опубликовала необработанное видео атаки на этот район города. Отметим, что этот удар стал ответом на убийство верхушки "Хезболлы", включая лидера группировки Хасана Насраллу.

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Атака на старый город Иерусалима

Смотрите, как иранские ракеты падают над Старым городом в Иерусалиме, священным местом для мусульман, христиан и евреев,

– написали в ЦАХАЛ.

В израильской армии добавили, что цель иранского режима – это все.

Момент атаки Ирана на старый город Иерусалима: смотрите видео

Справочно! Старый город Иерусалима – район в Иерусалиме площадью около 1 километр квадратный. Он делится на четыре квартала, воображаемые границы которых были упорядочены только в 19 веке: Мусульманский квартал, Христианский квартал, Еврейский квартал и Армянский квартал. В Старом городе располагаются ряд святых мест для христиан, мусульман и иудеев.

Отметим, что в ЦАХАЛ сообщили, что Израиль перехватил "значительное количество" ракет, которые пустил Иран. Всего в небе страны зафиксировали 180 вражеских целей. Кроме этого, по поручению Байдена, армия США помогала израильским военным отражать атаку.

Известно, что попадания зафиксированы в Тель-Авиве, а также в Димоне, Набатиме, Горе, Ход-Хашароне, Беэр-Шеве и Ришон-Леционе.