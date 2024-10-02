Армія оборони Ізраїлю опублікувала необроблене відео атаки на цей район міста. Зазначимо, що цей удар став відповіддю на вбивство верхівки "Хезболли", включно з лідером угруповання Хасаном Насраллою.

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Атака на старе місто Єрусалима

Дивіться, як іранські ракети падають над Старим містом в Єрусалимі, священним місцем для мусульман, християн і євреїв,

– написали у ЦАХАЛ.

В ізраїльській армії додали, що ціль іранського режиму – це усі.

Момент атаки Ірану на старе місто Єрусалима: дивіться відео

Довідково! Старе місто Єрусалима – район у Єрусалимі площею близько 1 кілометр квадратний. Він поділяється на чотири квартали, уявні межі яких були впорядковані тільки у 19 столітті: Мусульманський квартал, Християнський квартал, Єврейський квартал та Вірменський квартал. У Старому місті розташовуються ряд святих місць для християн, мусульман та юдеїв.

Зазначимо, що у ЦАХАЛ повідомили, що Ізраїль перехопив "значну кількість" ракет, які пустив Іран. Усього в небі країни зафіксували 180 ворожих цілей. Окрім цього, за дорученням Байдена, армія США допомагала ізраїльським військовим відбивати атаку.

Відомо, що влучання зафіксовано у Тель-Авіві, а також у Дімоні, Набатімі, Горі, Ход-Хашароні, Беер-Шеві та Рішон-Леціоні.