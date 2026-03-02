Предупреждение для украинцев в ОАЭ и Бахрейне: в МИД сделали важное заявление

Из-за обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке сейчас многие граждане Украины оказались заблокированными в ОАЭ. Посольство Украины в Эмиратах и Консульство в Дубае призывают граждан заполнить информационно-учетную форму.

Об этом сообщило посольство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах в Facebook.

Что делать гражданам Украины, которые сейчас вынужденно находятся в ОАЭ?

В заявлении МИД отмечается, что все граждане Украины, которые сейчас находятся на территории ОАЭ и Бахрейна должны заполнить информационно-учетную форму, поскольку она является основным средством связи с консульским отделом Посольства Украины в ОАЭ и Консульством Украины в Дубае.

Там отметили, что сейчас все телефонные линии ведомств перегружены, поэтому для связи в случае возникновения вопросов надо заполнить форму.

Важно! В МИД добавили ссылку на информационно-учетную форму.

В то же время в посольстве призвали граждан регулярно следить за обновлениями по текущей ситуации безопасности и рекомендаций на официальном сайте и страницах в Facebook и Instagram.

Что известно о конфликте на Ближнем Востоке?