Предупреждение для украинцев в ОАЭ и Бахрейне: в МИД сделали важное заявление
- МИД Украины призывает граждан, которые находятся в ОАЭ и Бахрейне, заполнить информационно-учетную форму для связи с консульскими учреждениями.
- Посольство советует следить за обновлениями ситуации с безопасностью на официальных сайтах и в соцсетях.
Из-за обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке сейчас многие граждане Украины оказались заблокированными в ОАЭ. Посольство Украины в Эмиратах и Консульство в Дубае призывают граждан заполнить информационно-учетную форму.
Об этом сообщило посольство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах в Facebook.
Что делать гражданам Украины, которые сейчас вынужденно находятся в ОАЭ?
В заявлении МИД отмечается, что все граждане Украины, которые сейчас находятся на территории ОАЭ и Бахрейна должны заполнить информационно-учетную форму, поскольку она является основным средством связи с консульским отделом Посольства Украины в ОАЭ и Консульством Украины в Дубае.
Там отметили, что сейчас все телефонные линии ведомств перегружены, поэтому для связи в случае возникновения вопросов надо заполнить форму.
Важно! В МИД добавили ссылку на информационно-учетную форму.
В то же время в посольстве призвали граждан регулярно следить за обновлениями по текущей ситуации безопасности и рекомендаций на официальном сайте и страницах в Facebook и Instagram.
Что известно о конфликте на Ближнем Востоке?
Вооруженное противостояние США и Израиля против Ирана началось 28 февраля.
Именно в тот день Трамп отдал приказ осуществить масштабную воздушную атаку на Иран. В результате многочисленных и эффективных ударов был ликвидирован глава иранского режима Али Хаменеи.
В ответ Иран атаковал военные базы США в странах Ближнего Востока, в частности в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.