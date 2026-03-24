Две женщины рожали в подвале роддома во время атаки на Ивано-Франковск, – мэр города

Днем 24 марта Россия атаковала Ивано-Франковск дронами. Враг пытался нанести удар по административному зданию в центре города.

К сожалению, есть двое погибших, пострадавшие, которым оказывается помощь. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал 24 Каналу, что пострадал роддом.

"Я был в роддоме, общался с женщинами. Двое рожали в тот момент в подвале. Также находились в укрытии. К счастью, в роддоме ни в областном, ни в городском пострадавших нет", – отметил городской голова.

По его словам, также были повреждены жилые дома, которые расположены вокруг этой территории. Сейчас все службы выполняют определенную работу.

