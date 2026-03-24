Две женщины рожали в подвале роддома во время атаки на Ивано-Франковск, – мэр города
- 24 марта Россия атаковала Ивано-Франковск дронами, пытаясь попасть в административное здание, что привело к гибели двух человек.
- Во время атаки в роддоме две женщины рожали в подвале, но пострадавших не было.
Днем 24 марта Россия атаковала Ивано-Франковск дронами. Враг пытался нанести удар по административному зданию в центре города.
К сожалению, есть двое погибших, пострадавшие, которым оказывается помощь. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал 24 Каналу, что пострадал роддом.
Читайте также Россия массированно атакует Запад Украины: все о взрывах во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске
"Я был в роддоме, общался с женщинами. Двое рожали в тот момент в подвале. Также находились в укрытии. К счастью, в роддоме ни в областном, ни в городском пострадавших нет", – отметил городской голова.
По его словам, также были повреждены жилые дома, которые расположены вокруг этой территории. Сейчас все службы выполняют определенную работу.
Атака на Ивано-Франковск: что известно?
Днем 24 марта россияне ударили по центру Ивано-Франковска. Это произошло около 16:50. Местные публиковали видео, на которых заметно, как российский беспилотник упал поблизости и взорвался.
Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что россияне пытались попасть в админздание. Дрон попал в роддом. Есть поврежденные окна, в частности, роддома и зданий, которые расположены рядом. К счастью, все живы и невредимы.
Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что в результате атаки погибли 2 человека. Еще четыре человека пострадали. В частности, 6-летний ребенок.
Начальник следственного отделения Ивано-Франковска подтвердил, что БПЛА неустановленного типа совершил прицельный удар в район роддома. Были повреждены здания городского и областного роддомов, а также около 10 жилых домов. Сейчас продолжаются все необходимые следственные действия.