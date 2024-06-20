Так, получили ранения 7 человек. Один из работников в тяжелом состоянии.

Обратите внимание Под ударом снова оказались энергообъекты: что известно о ночной атаке 20 июня

Россия атаковала энергообъекты: есть раненые

Ночью оккупанты нанесли удар по ряду объектов энергетической инфраструктуры. В частности, атаковали в Днепропетровской, Донецкой, Винницкой и Киевской областях. В результате обстрела есть разрушения и повреждения оборудования.

Обесточились потребители. В частности, в Винницкой области отключались около 218 тысяч абонентов в 427 населенных пунктах, впрочем, на утро всех запитали. В Киевской области в результате атаки на утро остаются обесточенными 7273 абонента в 10 населенных пунктах.

Во время атак на двух энергетических объектах ранены 7 работников. Один из них в тяжелом состоянии. С травмами различной степени тяжести каретами скорой помощи они направлены в больницу,

– сообщили в Минэнерго.

Заметим, утром в ДТЭК сообщали, что агрессор ударил по теплоэлектростанции. Есть серьезные повреждения оборудования. Пострадали трое энергетиков.