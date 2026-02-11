Форма замерзает во время работы: в ДТЭК показали, в каких тяжелых условиях работают энергетики

Одежда энергетиков после нескольких часов работы покрывается льдом и становится тяжелее на несколько килограммов. Из-за морозов и повреждений на объектах специалистам приходится работать в сверхтяжелых условиях.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

В каких условиях сейчас работают украинские энергетики?

В компании сообщили, что из-за сильных морозов транспорт часто не может добраться до поврежденных объектов, поэтому энергетикам приходится идти пешком. В таких условиях даже обычная смена становится значительно тяжелее. Мороз намерзает на форму и снаряжение, тем самым делает работу физически изнурительной.

В ДТЭК отметили, что несмотря на холод и постоянную угрозу обстрелов, энергетики продолжают работать, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение потребителей.



Форма энергетиков во время работы в морозы / Фото ДТЭК

Россияне бьют по энергетике: что известно?