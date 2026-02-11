Форма замерзает во время работы: в ДТЭК показали, в каких тяжелых условиях работают энергетики
- Энергетики ДТЭК работают в сложных условиях, поскольку из-за морозов их форма покрывается льдом, становясь тяжелее на несколько килограммов.
- Несмотря на трудности, такие как тяжелый доступ к объектам и угроза обстрелов, энергетики продолжают обеспечивать стабильное электроснабжение.
Одежда энергетиков после нескольких часов работы покрывается льдом и становится тяжелее на несколько килограммов. Из-за морозов и повреждений на объектах специалистам приходится работать в сверхтяжелых условиях.
Об этом сообщили в компании ДТЭК.
В каких условиях сейчас работают украинские энергетики?
В компании сообщили, что из-за сильных морозов транспорт часто не может добраться до поврежденных объектов, поэтому энергетикам приходится идти пешком. В таких условиях даже обычная смена становится значительно тяжелее. Мороз намерзает на форму и снаряжение, тем самым делает работу физически изнурительной.
В ДТЭК отметили, что несмотря на холод и постоянную угрозу обстрелов, энергетики продолжают работать, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение потребителей.
Форма энергетиков во время работы в морозы / Фото ДТЭК
Россияне бьют по энергетике: что известно?
10 февраля на Харьковщине объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за сложной ситуации в энергетике после российских атак. Местные власти обратятся в Кабмин о включении региона в государственный проект СветлоДом для получения финансовой поддержки.
По словам Зеленского, самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Сумской, Харьковской и Полтавской, областях, а также в Кривом Роге.
10 февраля российские войска нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. В результате атаки значительные разрушения получили объекты энергетики.