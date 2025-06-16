По словам министра иностранных дел Украины, Москва специально атакует Украину, когда внимание мира приковано к Ближнему Востоку. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Андрея Сибигу.

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Россияне цинично бьют по энергетике

Андрей Сибига вспомнил об обострении на Ближнем Востоке, а именно обмен ударами Израиля и Ирана. По его словам, Россия имитирует конструктивность и атакует на фоне других международных конфликтов.

Москва имеет целью ударить по украинской энергосети именно тогда, когда внимание мира приковано к Ближнему Востоку. Это особенно цинично на фоне постоянных попыток Путина имитировать конструктивность в ответ на мирные инициативы США. На самом деле он полностью их игнорирует, лишь усиливая террор против Украины,

– сказал Сибига.

Он призвал партнеров бить по российской энергетике жесткими санкциями вместо того, чтобы позволять ей бить по украинской.

Глава МИД Украины также вспомнил о потолке цен на нефть в $30, новые ограничения для теневого флота и его капитанов, другие санкции против энергетического сектора. "Ударить по Путину там, где болит – вот что приблизит мир, а не помешает ему", – подытожил Сибига.

Напомним, что россияне атаковали Полтавщину ночью 15 июня. Враг провел массированную комбинированную атаку использованием ракет и БпЛА – в регионе есть повреждения.

В частности, в Кременчугской общине под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также был поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач.