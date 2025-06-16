За словами міністра закордонних справ України, Москва спеціально атакує Україну, коли увага світу прикута до Близького Сходу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Андрія Сибігу.

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Росіяни цинічно б'ють по енергетиці

Андрій Сибіга згадав про загострення на Близькому Сході, а саме обмін ударами Ізраїлю та Ірану. За його словами, Росія імітує конструктивність і атакує на тлі інших міжнародних конфліктів.

Москва має на меті вдарити по українській енергомережі саме тоді, коли увага світу прикута до Близького Сходу. Це особливо цинічно на тлі постійних спроб Путіна імітувати конструктивність у відповідь на мирні ініціативи США. Насправді він повністю їх ігнорує, лише посилюючи терор проти України,

– сказав Сибіга.

Він закликав партнерів бити по російській енергетиці жорсткими санкціями замість того, щоб дозволяти їй бити по українській.

Голова МЗС України також згадав про стелю цін на нафту в $30, нові обмеження для тіньового флоту та його капітанів, інші санкції проти енергетичного сектору. "Вдарити по Путіну там, де болить – ось що наблизить мир, а не завадить йому", – підсумував Сибіга.

Нагадаємо, що росіяни атакували Полтавщину вночі 15 червня. Ворог провів масовану комбіновану атаку використанням ракет і БпЛА – у регіоні є пошкодження.

Зокрема, у Кременчуцькій громаді під удар потрапили об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.