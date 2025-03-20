"Энгельс-2" – это аэродром, на базе которого сейчас находятся основные стратегические бомбардировщики России. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Важный объект для врага

Роман Свитан отметил, что там размещена центральная база, на которую в свое время Украина передавала свои самолеты Ту и ракеты Х-55. Также там основная система подготовки ракет, специальная инженерная служба, которая готовит ракеты именно такого уровня.

Также там расположены самолеты Ту-160, Ту-22. Сейчас туда перебросили несколько самолетов тактической авиации, в частности, Су-34, Су-35, когда ВСУ начали бить по аэродромам Воронежской области. Россияне отбросили их за 600 километров от линии фронта.

Еще под "Энгельсом" расположено очень большое хранилище топлива. Потому что авиационный керосин, который потребляют стратегические бомбардировщики в больших количествах, нужно где-то хранить. В карстовых пещерах наработаны определенные выемки. Туда заливается десятки тысяч тонн авиационного керосина. Нам важно добраться до этих подземных карстовых пещер. Но если взорвать, то там, наверняка, половина "Энгельса" улетит в воздух,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, кроме беспилотников, атаковать могли и украинские ракеты. Потому что была мощная повторная детонация вплоть до серьезных взрывов. Он предположил, что туда залетели наши ракеты с дальностями 600 – 700 километров. Это может быть один из вариантов их первой роботы.

Напомним, 24 Канал со ссылкой на собственные источники сообщает, что по "Энгельсу" ударили дроны СБУ и ССО. В результате успешной атаки дронов СБУ и Сил специальных операций ВСУ в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичную детонацию боеприпасов. В то же время российские системы ПВО действовали неэффективно и попадали ракетами по гражданским зданиям и инфраструктурным объектам в городах Энгельс и Саратов.