"Енгельс-2" – це аеродром, на базі якого зараз перебувають основні стратегічні бомбардувальники Росії. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Важливий об'єкт для ворога

Роман Світан зазначив, що там розміщена центральна база, на яку свого часу Україна передавала свої літаки Ту та ракети Х-55. Також там основна система підготовки ракет, спеціальна інженерна служба, яка готує ракети саме такого рівня.

Також там розташовані літаки Ту-160, Ту-22. Зараз туди перекинули кілька літаків тактичної авіації, зокрема, Су-34, Су-35, коли ЗСУ почали бити по аеродромах Воронезької області. Росіяни відкинули їх за 600 кілометрів від лінії фронту.

Ще під "Енгельсом" розташоване дуже велике сховище палива. Тому що авіаційний гас, який споживають стратегічні бомбардувальники у великих кількостях, потрібно десь зберігати. У карстових печерах напрацьовані певні виїмки. Туди заливається десятки тисяч тонн авіаційного гасу. Нам важливо дістатися до цих підземних карстових печер. Але якщо підірвати, то там, напевно, половина "Енгельса" полетить у повітря,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, крім безпілотників, атакувати могли й українські ракети. Тому що була потужна повторна детонація аж до серйозних вибухів. Він припустив, що туди залетіли наші ракети з дальностями 600 – 700 кілометрів. Це може бути один з варіантів їхньої першої роботи.

Нагадаємо, 24 Канал з посиланням на власні джерела повідомляє, що по "Енгельсу" вдарили дрони СБУ та ССО. Внаслідок успішної атаки дронів СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Водночас російські системи ППО діяли неефективно та влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах у містах Енгельс та Саратов.