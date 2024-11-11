Местный аэропорт также временно не работает. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко, руководителя Центра противодействия дезинформации.

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Что грозит Энгельсу

В Энгельсе находится аэродром, где базируются российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95.

Утром в городе раздается воздушная тревога. В связи с этим аэропорт "Гагарин" временно закрыт. Российские СМИ также сообщают, что в небе замечены неизвестные объекты.

На опубликованных видео в частности видно густой дым, вероятно от взрыва.

Густой дым над Энгельсом: смотрите видео

Напомним, в сентябре в Энгельсе раздавались мощные взрывы, в частности возле аэродрома. Это была уже четвертая атака на город в этом году.

Ранее в июле Энгельс атаковали дроны, российские власти сообщали, что их успешно сбили.