Місцевий аеропорт також тимчасово не працює. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка, керівника Центру протидії дезінформації.

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Що загрожує Енгельсу

У Енгельсі розташований аеродром, де базуються російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-95.

Зранку у місті лунає повітряна тривога. У зв’язку з цим аеропорт "Гагарін" тимчасово зачинений. Російські ЗМІ також повідомляють, що у небі помічені невідомі об’єкти.

На опублікованих відео зокрема видно густий дим, ймовірно від вибуху.

Густий дим над Енгельсом: дивіться відео

Нагадаємо, у вересні у Енгельсі лунали потужні вибухи, зокрема біля аеродрому. Це була вже четверта атака на місто у цьому році.

Раніше у липні Енгельс атакували дрони, російська влада повідомляла, що їх успішно збили.