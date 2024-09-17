Про це повідомили росЗМІ. У мережі вже оприлюднили кадри нічної "бавовни", передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Енгельсі 17 вересня

Про вибухи в Енгельсі повідомили близько опівночі. Гучно було, зокрема, в районі аеродрому.

В Енгельсі прогриміли вибухи: дивіться відео (обережно, ненормативна лексика 18+)

Також у мережі пишуть про пожежу в районі аеродрому. На оприлюднених кадрах чути сильні вибухи й видно займання.

Пожежа в Енгельсі: дивіться відео