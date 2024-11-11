Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
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На території Московської області Росії спалили штурмовий гелікоптер Мі-24. Його вдалося знищити на ворожому аеродромі "клін-5".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
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