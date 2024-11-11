Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Смотрите также Почти 2 тысячи ликвидированных оккупантов: потери врага на 11 ноября

В России уничтожили штурмовой вертолет Ми-24