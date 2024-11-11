Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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На территории Московской области России сожгли штурмовой вертолет Ми-24. Его удалось уничтожить на вражеском аэродроме "Клин-5".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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