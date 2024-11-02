Об этом 24 Каналу рассказал представитель КМВА Михаил Шаманов, отметив, что атака "Шахедов" 2 ноября демонстрирует, что оккупанты изменили тактику ударов по Киеву. В любом случае нужно идти в укрытие или по крайней мере соблюдать правило "двух стен".

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Что известно об атаке "Шахедов" на Киев

Как отметил Шаманов, "Шахэды" заходили на Киев волнами. Перед городом они разделялись на отдельные цели и летели достаточно низко, чтобы усложнить работу силам ПВО.

Несмотря на то, что световой день сократился, то у них есть больше возможностей запускать эти беспилотники. Они летят на малых высотах и могут крутиться в определенной зоне, привлекая внимание. Основная цель – максимально запутать мобильные группы, заставить их перемещаться,

– рассказал Шаманов.

Таким образом российские оккупанты пробуют создать свободные "коридоры", чтобы следующие волны беспилотников уже могли прорваться в Киев.

Какие последствия атаки по Киеву

Все беспилотники, которые угрожали Киеву, были обезврежены. Падение обломков зафиксировали в нескольких районах Киева: в Соломенском, Голосеевском, Шевченковском, Печерском и Днепровском. Известно о повреждении жилой застройки и частных автомобилей. Все пожары уже потушили.

Обломки вызвали пожар в двух квартирах в многоэтажке в Святошинском районе. Там пострадал полицейский, который отравился парами от горения. Там провели эвакуацию, но по состоянию на 9 утра людям, которые живут до 10 этажа, позволили вернуться в свои квартиры.