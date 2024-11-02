Про це 24 Каналу розповів речник КМВА Михайло Шаманов, зауваживши, що атака "Шахедів" 2 листопада демонструє, що окупанти змінили тактику ударів по Києву. У будь-якому випадку потрібно йти в укриття або принаймні дотримуватися правила "двох стін".

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Що відомо про атаку "Шахедів" на Київ

Як наголосив Шаманов, "Шахеди" заходили на Київ хвилями. Перед містом вони розділялися на поодинокі цілі та летіли достатньо низько, аби ускладнити роботу силам ППО.

Зважаючи на те, що світловий день скоротився, то у них є більше можливостей запускати ці безпілотники. Вони летять на малих висотах і можуть крутитися в певній зоні, привертаючи увагу. Основна мета – максимально заплутати мобільні групи, змусити їх переміщатися,

– розповів Шаманов.

У такий спосіб російські окупанти пробують створити вільні "коридори", аби наступні хвилі безпілотників вже могли продертися до Києва.

Які наслідки атаки по Києву

Усі безпілотники, які загрожували Києву, були знешкоджені. Падіння уламків зафіксували в кількох районах Києва: у Солом'янському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Дніпровському. Відомо про пошкодження житлової забудови та приватних автівок. Усі пожежі вже загасили.

Уламки спричинили пожежу у двох квартирах в багатоповерхівці у Святошинському районі. Там постраждав поліцейський, який отруївся парами від горіння. Там провели евакуацію, але станом на 9 ранку людям, які мешкають до 10 поверху, дозволили повернутися до своїх квартир.